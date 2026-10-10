Kullu News: सिटी में आज

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....जनसभाजिले की मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतलीकूहल में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पूर्वाह्न 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे।....उत्सव : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए प्लाॅट आवंटन की प्रक्रिया बहु-उद्देश्यीय भवन कुल्लू में सुबह 10 बजे से होगी।...खेल : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में राज्य स्तरीय अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में खो-खो और कबड्डी के मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।.....................काम की बातपरिवहन : खराहल घाटी की जुआणी रोपा से थरमाण संपर्क सड़क रविवार और सोमवार को बंद रहेगी। इस सड़क का मरम्मत कार्य जारी है।...स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सृष्टि राणा, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. तेंजिन और रात 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई सेवाएं देंगी।हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।....खेल की खबर का जोड़जूडो प्रतियोगिता में कुल्लू विजेता और सिरमौर उपविजेता बना। इसके अलावा कुश्ती में बिलासपुर ने सोलन को मात दी।