Kullu News: सिटी में आज

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सोलंगनाला में पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी वर्ल्ड कप में सुबह 10 बजे से आसमान में करतब दिखाएंगे पायलट।...खेल : राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में आयोजित अंतर महाविद्यालय शूटिंग एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 10:30 बजे से होंगे।...ऑडिशन : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए कलाकारों के ऑडिशन देवसदन में सुबह 10 बजे से लिए जाएंगे।...खेलकूद : पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में राज्य स्तरीय अंडर-14 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।काम की बातपरिवहन : खराहल घाटी की जुआणी रोपा से थरमाण संपर्क सड़क शनिवार, रविवार और सोमवार को बंद रहेगी। इस सड़क का मरम्मत कार्य जारी है।...स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. विवेक ठाकुर, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. अनु राणा और रात 9:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर सेवाएं देंगी।बॉक्सओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश, सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. शानू महाजनमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।