Kullu News: सिटी में आज

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....मार्च : जिला कांग्रेस कमेटी अपने सहयोगी दलों के साथ दोपहर 12 बजे अखाड़ा बाजार से मार्च निकालेगी। इसमें कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह और मनाली के भुवनेश्वर गौड़ शामिल होंगे।....प्लॉट आवंटन : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में कारोबारियों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से हलवाई मार्केट, ओपन स्पेस मार्केट की दुकानों के लिए प्लॉट आवंटन शुरू होगा।.....ऑडिशन : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में प्रस्तुति देने के लिए कलाकारों के चयन को लेकर ऑडिशन प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से देव सदन कुल्लू में शुरू होगी।......दौरा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वाह्न 11 बजे अटल टनल का भ्रमण करेगी और साथ में हिडिंबा माता के भी दर्शन करेंगी।.......काम की बात :सड़क होगी बहाल : एसकेटीटी मार्ग दोपहर 2 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल होगा। तब तक यह मार्ग चौड़ीकरण कार्य के चलते बंद रहेगा।.....क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. विवेक ठाकुर और रात 9:30 बजे से डॉ. शुभम सेवाएं देंगे।.....ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश ठाकुर, सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुरमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।