Kullu News: सिटी में आज

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....ऑडिशन : अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के लिए कलाकारों के चयन को लेकर ऑडिशन प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से देव सदन कुल्लू में होंगे।....खेलकूद : ऐतिहासिक मैदान ढालपुर में अंडर-19 एथलेटिक्स और खेलकूद प्रतियोगिता में पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होंगी मेजर खेलकूद प्रतियोगिताएं।....आयोजन : अटल सदन कुल्लू में पूर्वाह्न 11 बजे डीएवी स्कूल का वार्षिक समारोह शुरू होगा। इसमें मेधावी नवाजे जाएंगे।....काम की बात :वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी : जिला मुख्यालय केलांग में माता मंदिर से लेकर मने मूर्ति तक पेवर बिछाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके चलते मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुबह नौ से शाम पांच बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।....क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 09:30 बजे से डॉ. शुभम, अपराह्न 03:30 बजे से डॉ. रीमा घई और रात 09:30 बजे से डॉ. किरण ठाकुर सेवाएं देंगे।...ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तकपुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश ठाकुर, सुरेंद्रमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. किरण ठाकुरमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा, डॉ. नितेश कुमारऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोकसर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. प्रीत ठाकुरईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. सुमित वालियात्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागरगायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।