विज्ञापन

इसके तहत संक्रमण के संभावित मामलों की पहचान और प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए जिलेभर में जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए 57 हॉट स्पॉट चिह्नित किए हैं। इनमें भीड़भाड़ वाले इलाके और झुग्गी-बस्तियां शामिल हैं।योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी। संभावित संक्रमितों की पहचान कर उन्हें उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही लोगों को संक्रमण के कारणों, बचाव और समय पर जांच के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा।राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के निर्धारित लक्ष्यों के तहत विभाग ने एक दिसंबर 2026 तक 95:95:99 का लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश ने कहा कि विभाग का फोकस जांच, मरीजों को उपचार से जोड़ने और संक्रमण का प्रसार रोकने पर रहेगा। संवाद