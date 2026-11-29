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वहीं, महिला वर्ग के फाइनल में स्पोर्ट्स हॉस्टल सरकाघाट ने डीएवी कांगड़ा को 67-59 से पराजित कर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दोनों वर्गों के विजेता अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला मुख्यालय में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन महिला और पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले गए।पुरुष वर्ग में हमीरपुर और कांगड़ा के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा दमखम लगाया, लेकिन अंतिम क्षणों में बढ़त बनाए रखते हुए हमीरपुर ने तीन अंकों से बाजी मार ली। महिला वर्ग में स्पोर्ट्स हॉस्टल सरकाघाट की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए आठ अंकों के अंतर से जीत दर्ज की।समापन समारोह में हरीश नड्डा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। हिमाचल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव मनीष शर्मा ने बताया कि दोनों वर्गों की विजेता टीमें 20 से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। संवाद