बर्फबारी से पहले दुरुस्त करें मूलभूत सुविधाएं : नेगी

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कार्यक्रम में लोगों ने सड़क, पेयजल, राजस्व, ग्रामीण विकास और दूरसंचार से जुड़ी समस्याएं उठाईं। मंत्री ने जीरो पॉइंट से शकोली तक सड़क की टारिंग और नालडा सड़क की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जसरथ पुल पर अस्थायी झूला निर्माण का कार्य दिसंबर तक पूरा करने को कहा। थिरोट में पंचायत भवन तक रास्ते की समस्या का मौके पर समाधान किया गया, जबकि तकसीम के एक लंबित मामले में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की गई।मनरेगा शिकायत पर कार्रवाई के निर्देशसलग्रां में मनरेगा कार्यों और हाजिरी से संबंधित शिकायत पर मंत्री ने खंड विकास अधिकारी को पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मूरिंग-नैनगाहर, चिमरेट और तिंगरेट में बीएसएनएल नेटवर्क सुधारने तथा अपर केलांग में पेयजल आपूर्ति और कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बेहतर बनाने को भी कहा।मंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने और संबंधित समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से शिक्षा, खेल, बागवानी और पर्यटन के विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया।कार्यक्रम में मंत्री ने विभागीय प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया और 10 विद्यालयों को एक व दो किलोवाट क्षमता के ऑफ-ग्रिड सौर पैनल वितरित किए। विधायक अनुराधा राणा ने पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने पर जोर दिया। संवाद