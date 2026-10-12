Kullu News: ब्यास में मलबा फेंकने से वामतट पर मंडराया खतरा

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सोमवार को ग्रामीण मौके पर पहुंचे। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ तहसीलदार मनाली रमेश सिंह और जगतसुख पंचायत की प्रधान मीरा शर्मा भी मौजूद रहीं। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंताएं रखीं और वामतट क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि आलूग्राउंड के पास नदी का रुख बदलने से नुकसान की आशंका और बढ़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास कार्य के साथ नदी के दूसरी ओर बसे क्षेत्र की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रामीणों ने प्रभावित हिस्से में रिटेनिंग वॉल या क्रेटवॉल बनाने की मांग की, ताकि नदी के बहाव से जमीन के कटाव और मकानों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।विधायक के समक्ष उठाएंगे मामलाग्रामीणों ने इस समस्या को विधायक के समक्ष उठाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि सरकार और संबंधित विभाग को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में नदी के बहाव से किसी तरह का नुकसान न हो। मौके पर पंचायत प्रधान मीरा शर्मा के अलावा केवल राम, छेरिंग थॉमस, ऋषि, सोम देव कोतवाल और निर्मला सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।...नदी में नहीं रहेगा खोदाई का मलबा : एनएचएआईएनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अमन वर्मा ने कहा कि खोदाई से निकलने वाले मलबे का इस्तेमाल आरसीसी दीवार के पीछे भराई करने और सड़क को समतल करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मलबा नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। तहसीलदार रमेश सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से उठाए गए मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।000