फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Developmental issues in children will be identified in time: Sundar

बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं की समय रहते होगी पहचान : सुंदर

Mon, 12 Oct 2026 03:34 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:34 PM IST
विज्ञापन
Developmental issues in children will be identified in time: Sundar
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में शुर हुआ प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से संचालित जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र के तहत प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र शुरू किया गया है। सोमवार को सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने केंद्र का शुभारंभ किया। यहां बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार, थेरेपी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा।
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र शुरू होने से बच्चों में विकास संबंधी विकारों की समय पर पहचान हो सकेगी। इसके बाद उन्हें आवश्यक थेरेपी और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे उनके बेहतर विकास और स्वस्थ जीवन की राह आसान होगी।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पहले ऐसे केंद्र की सुविधा न होने से कई बार बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं का समय पर पता नहीं चल पाता था। इससे आगे चलकर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब समय रहते समस्याओं की पहचान और उचित सहायता मिलने से बच्चों के विकास को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, एडीएम सुरजीत सिंह राठौर, रेडक्रॉस सचिव चंद्रकेश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed