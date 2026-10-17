Kullu News: गाड़ागुशैणी कॉलेज में देशराज और अनु चुने गए बेस्ट एथलीट

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प्रतियोगिता में 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और भाला फेंक सहित विभिन्न स्पर्धाएं करवाई गईं। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।पीटीए अध्यक्ष ललित कुमार, उपाध्यक्ष चुनी लाल और कार्यकारी प्राचार्य सन्नी नेगी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे।