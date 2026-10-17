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Kullu News: गाड़ागुशैणी कॉलेज में देशराज और अनु चुने गए बेस्ट एथलीट

Sat, 17 Oct 2026 11:19 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:19 PM IST
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Deshraj and Anu named best athletes at Gadagusaini College
बंजार (कुल्लू)। राजकीय महाविद्यालय गाड़ागुशैणी में शनिवार को वार्षिक एथलेटिक मीट आयोजित की गई। इसमें बीए तृतीय वर्ष के देशराज को पुरुष वर्ग और अनु को महिला वर्ग में बेस्ट एथलीट चुना गया।
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प्रतियोगिता में 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और भाला फेंक सहित विभिन्न स्पर्धाएं करवाई गईं। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
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पीटीए अध्यक्ष ललित कुमार, उपाध्यक्ष चुनी लाल और कार्यकारी प्राचार्य सन्नी नेगी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।
मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे।
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