Kullu News: एसीपीएस बहाल करने की उठाई मांग

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उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर जिले में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को रेबीज से बचाव के प्रति जागरूक करने के साथ ही कुत्तों का एंटी-रेबीज टीकाकरण भी किया गया। वहीं, चार अक्तूबर को विश्व पशु दिवस के अवसर पर जिले के चारों उपमंडलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2022 लागू होने के साथ तीन जनवरी 2022 से सुनिश्चित कॅरिअर प्रगति योजना (एसीपीएस) समाप्त कर दी गई। इससे प्रदेशभर में सेवाएं दे रहे पशु चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं।संघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर एसीपीएस को पुन: बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन करियर प्रगति और नियमित पदोन्नति के अवसर सीमित हैं। सरकार को एसीपीएस अथवा टाइम स्केल बहाल करने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। पशु चिकित्सकों के हितों से जुड़ा यह विषय केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका, दुग्ध उत्पादन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी सीधे जुड़ा है।