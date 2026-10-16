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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Delegation from 'Sutradhar Kala Sangam' meets the DC

Kullu News: डीसी से मिला सूत्रधार कला संगम का प्रतिनिधिमंडल

Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:55 PM IST
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Delegation from 'Sutradhar Kala Sangam' meets the DC
उपायुक्त को 49 वर्षों की गतिविधियों की दी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। सूत्रधार कला संगम कुल्लू का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को संस्था अध्यक्ष दिनेश सेन की अध्यक्षता में उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा (आईएएस) से मिला। इस दौरान दिनेश सेन ने कुल्लवी परंपरा के अनुसार उपायुक्त को टोपी और मफलर पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें संस्था की 49 वर्षों की गतिविधियों का विवरण और स्वागत पत्र भेंट किया।
प्रतिनिधिमंडल ने संस्था की कला, संस्कृति एवं समाजसेवा से जुड़ी गतिविधियों के साथ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उपायुक्त ने अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के बाद दोबारा बैठक करने और संस्था को सामाजिक कार्यों, विशेषकर नशा निवारण के प्रयासों में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
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प्रतिनिधिमंडल में कंवर वीरेंद्र सिंह, सुंदर श्याम महंत, तिलक राज चौधरी, हितेश गोगी, मंजू लता शर्मा और भारत भूषण आचार्य शामिल रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि सूत्रधार कला संगम इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। संस्था राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिमाचली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन पदक भी अपने नाम कर चुकी है।
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