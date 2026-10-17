64 साल बाद दशहरा उत्सव में आएंगे देवता कुंबर दान : दानवेंद्र

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उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए 18 अक्तूबर से आनी, निरंमड और दूरदराज क्षेत्र के देवी-देवता अपने देवालयों से कुल्लू के लिए प्रस्थान करेंगे। पिछले वर्ष 300 से अधिक देवी-देवता दशहरा उत्सव में आए थे। इस बार इससे भी अधिक देवी-देवताओं के दशहरा उत्सव में पधारने की उम्मीद है। देवता रघुनाथ के अस्थायी शिविर को सजाया जा रहा है। उनके स्थायी और मूल मंदिर में भी दशहरा उत्सव की तैयारियां जारी हैंं। संवाद

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कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में 64 साल बाद देवता कुंबर दान ब्यासर शिरकत करेंगे। दशहरा उत्सव में देवता के आने के कयास लगाए जा रहे हैं। कारकूनों से भी देवता के आने की सूचना प्राप्त हुई है। यह बात अधिष्ठाता देवता रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा के लिए तैयारियां जारी हैं। प्रशासन और देवी-देवता उपसमिति लगातार प्रयासरत है कि दशहरा उत्सव शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो।