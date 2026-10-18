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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Deities set off from Banjar Valley for the Dussehra festival

Kullu News: बंजार घाटी से देवी-देवता दशहरा उत्सव के लिए रवाना

Sun, 18 Oct 2026 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:56 PM IST
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Deities set off from Banjar Valley for the Dussehra festival
बंजार से श्रृंगा ऋ​षि कुल्लू दशहरा के लिए देवलूओ के साथ रवाना होते हुए।-संवाद
बंजार (कुल्लू)। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए बंजार घाटी के देवताओं ने प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। रविवार को देवता शेष नाग जिभी, देवता लक्ष्मी नारायण पझारी, माता गाड़ादुर्गा, देवता मार्कंडेय ऋषि पेड़चा, देवता जहल कुटाहची लाव लशकर के साथ रवाना हो गए हैं। देवता श्रृंगा ऋषि के पुजारी इंददेव शर्मा, पुजारी हेमराज शर्मा ने बताया कि काफी दिनों से हारियानों ने उत्सव में शिरकत करने के लिए तैयारी कर रखी थी।
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इसके चलते रविवार को हारियानों के कंधों पर देवी-देवताओं ने उत्सव के लिए कूच कर लिया है। हारियान पैदल अपने अपने देवी-देवताओं को जिला मुख्यालय पहुंचाएंगे। प्रमुख कारकूनों में सत्य देव नेगी, टेक सिंह डोगरा, रमेश शर्मा, विश्वदेव शर्मा, मोहर सिंह शर्मा का कहना है कि दशहरा उत्सव के लिए घाटी के लोगों में काफी उत्साह है। देवता लक्ष्मी नारायण कलवारी, देवता खोडू बांदल, देवता खुड़ी जहल, पांच वीर आदि सोमवार को रवाना होंगे। उधर, सैंज घाटी के देवी-देवता भी रवाना हो गए हैं जबकि मनु ऋषि शैंशर जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं जो उत्सव में शिरकत करने से पहले रविवार को पीज का रुख करेंगे। संवाद
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