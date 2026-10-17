Kullu News: कुल्लू दशहरा के लिए देवालयों से निकलने लगे देवी-देवता

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आनी, बंजार, सैंज, मणिकर्ण और ऊझी घाटी के विभिन्न देवालयों से निकलने वाले देवी-देवता तीन से चार दिन की पैदल यात्रा कर ढालपुर पहुंचेंगे। पहाड़ी रास्तों से होकर देवताओं के रथों के साथ आने वाले देवलुओं के लिए यह यात्रा दशहरा उत्सव का अहम हिस्सा है। देवताओं के ढालपुर पहुंचने के साथ ही उत्सव की पारंपरिक गतिविधियां गति पकड़ेंगी।इस बार दशहरा उत्सव समिति ने रिकॉर्ड 347 देवी-देवताओं को कुल्लू दशहरा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। ऐसे में इस वर्ष उत्सव में पहुंचने वाले देवी-देवताओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 20 अक्तूबर से देवताओं का ढालपुर पहुंचना शुरू होगा। 21 अक्तूबर की सुबह तक भी कई देवी-देवताओं के पहुंचने की संभावना है। इसके बाद ढालपुर मैदान में देवताओं के अस्थायी शिविरों में धार्मिक गतिविधियां शुरू होंगी और दशहरा उत्सव का पारंपरिक रंग दिखाई देने लगेगा। जिला देवी-देवता कारदार संघ के अध्यक्ष दोत राम ठाकुर ने कहा कि कुल्लू दशहरा की पहचान देवी-देवताओं से ही है। देवताओं के आगमन के साथ उत्सव की परंपराएं जीवंत होती हैं।....देवताओं के शिविरों की तैयारियां पूरींदशहरा उत्सव समिति ने ढालपुर में देवी-देवताओं के ठहरने के लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों की साफ-सफाई करवा दी है। देवताओं के साथ आने वाले देवलुओं को ठहरने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बड़ी संख्या में देवी-देवताओं के पहुंचने को देखते हुए शिविरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी महत्वपूर्ण रहेगा।