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दिवाली से पहले जारी किया जाए महंगाई भत्ता : गुलशन

Sat, 10 Oct 2026 03:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:53 PM IST
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Dearness allowance should be released before Diwali: Gulshan
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश ज्वॉइंट पेंशनर्स फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन की अध्यक्षता में उपायुक्त कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा से मिला। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव खुशहाल चंद नेगी ने बताया कि नए उपायुक्त को फेडरेशन का 21 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा गया है।
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प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन ने बताया कि मांगपत्र में उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से दिवाली से पहले पेंशनरों और कर्मचारियों को जुलाई 2023 से जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ते की छह किस्तों का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की है। सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रैच्युटी, लीव इनकैशमेंट आदि देने की भी मांग की।
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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय में पेंशनर भवन का निर्माण, एनजीओ भवन का व्यावसायिक उपयोग बंद कर वहां एक मंजिल पेंशनर संगठनों को बैठक करने के लिए उपलब्ध करवाने, टीचर होम का नाम बदल कर शिक्षा सदन रखने सहित ढालपुर मालरोड पर वरिष्ठ नागरिकों, पर्यटकों और आम जनता को बैठने के लिए अतिरिक्त बैंच लगाने की मांग की गई। संवाद
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