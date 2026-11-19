Kullu News: कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को जयंती पर दी श्रद्धांजलि
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 03:46 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 03:46 PM IST
विज्ञापन
कुल्लू। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती कुल्लू जिला कांग्रेस कार्यालय में वीरवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन कुल्लू जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपाध्यक्ष संजीव धर और महासचिव टीसी महंत भी मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अमित जायसवाल और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष महक शर्मा भी उपस्थित रहे। इन सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भगतराम ठाकुर, ज्ञानचंद और रेशमा वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपाध्यक्ष संजीव धर और महासचिव टीसी महंत भी मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अमित जायसवाल और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष महक शर्मा भी उपस्थित रहे। इन सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भगतराम ठाकुर, ज्ञानचंद और रेशमा वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन