Kullu News: भुंतर का टिकट लेकर बजौरा में उतारने पर दी शिकायत

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यात्री संदीप कुमार के अनुसार, वह सुबह करीब 8:20 बजे चंडीगढ़ से मनाली आ रही बस में सवार हुए थे। उन्होंने भुंतर तक का टिकट लिया था, लेकिन परिचालक ने बस के वामतट पर स्थित कीरतपुर-मनाली हाईवे से जाने की बात कहकर उन्हें बजौरा में उतार दिया। इसके बाद उन्हें भुंतर पहुंचने के लिए टैक्सी करनी पड़ी। उन्होंने आरटीओ से बस के निर्धारित रूट और संचालन की जांच कर संबंधित परिचालक से जवाब मांगने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। संवाद

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भुंतर (कुल्लू)। चंडीगढ़ से मनाली जा रही चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की बस में भुंतर तक का टिकट लेने के बावजूद यात्री को बजौरा में उतारने का मामला सामने आया है। शाढ़ाबाई निवासी संदीप कुमार ने 11 अक्तूबर को हुई इस घटना की शिकायत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कुल्लू से की है और मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।