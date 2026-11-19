विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले के महज चार स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई करवाई जा रही है। कॉमर्स संकाय के माध्यम से विद्यार्थी बीकॉम, बीबीए, बैंकिंग और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कॅरिअर बनाने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी रुचि के बजाय अन्य विषयों की पढ़ाई करनी पड़ रही है। कॉमर्स पढ़ने के इच्छुक कई विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। कुछ अभिभावक बच्चों को कुल्लू और अन्य जिलों के स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। इससे विद्यार्थियों को घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में कॉमर्स स्ट्रीम शुरू करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या और आवश्यकता को आधार बनाया जाता है। कुछ स्कूलों में दाखिले तो हो रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण कॉमर्स स्ट्रीम शुरू नहीं की जा रही है।....लाहौल के अधिकांश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। ऐसे में एक या दो विद्यार्थियों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम शुरू करना संभव नहीं है। भविष्य में किसी स्कूल से स्ट्रीम शुरू करने की मांग आती है तो उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही कॉमर्स स्ट्रीम शुरू करने पर विचार किया जा सकेगा।-नवनीत ठाकुर, उच्च शिक्षा उपनिदेशक, लाहौल-स्पीति