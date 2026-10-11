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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Chitra Bhaskar and Tanmay selected as Best Volunteers.

Kullu News: चित्रा भास्कर और तन्मय को चुना सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी

Sun, 11 Oct 2026 05:52 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 05:52 PM IST
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Chitra Bhaskar and Tanmay selected as Best Volunteers.
खराहल (कुल्लू)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काईस की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई का सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन रविवार को हुआ। प्रधानाचार्य कृष्ण लाल ने एनएसएस के उद्देश्यों की जानकारी दी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों निहाल चंद और विनय ने विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कार्तिक और उमेश ने युवा नेतृत्व शिविर तथा गणतंत्र दिवस परेड के बारे में बताया। ओएनजीसी के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक संजू शर्मा ने सफलता के सूत्र साझा किए।
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कार्यक्रम अधिकारी एलआर ठाकुर ने डिजिटल इंडिया और मेरा भारत विषय पर जानकारी दी। समापन समारोह की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान देवी चंद ने की। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवियों को सम्मानित किया गया। चित्रा भास्कर को सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी, तन्मय को सर्वश्रेष्ठ छात्र स्वयंसेवक, सौरभ को सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर (छात्र) और जानवी को सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टर (छात्रा) का पुरस्कार दिया गया। क्रिश राणा को सक्रिय स्वयंसेवक, संजना को कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक और शुभम को सर्वश्रेष्ठ दलनायक चुना गया। वहीं, दशमी वारदा के दल को सर्वश्रेष्ठ दल का पुरस्कार मिला। संवाद
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