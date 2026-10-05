Kullu News: जिप अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित पार्षद काबिज

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अध्यक्ष पद के चुनाव में शशि किरण को कांग्रेस समर्थित चारों सदस्यों का समर्थन मिला। वहीं, ठिनले दिचेन को भाजपा के तीन और विकास मंच के दो सदस्यों समेत कुल पांच वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित सुरेश कुमार को छह मत मिले, जबकि विकास मंच समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में तीन मत पड़े।चुनाव नतीजों के बाद पूर्व मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि लाहौल-स्पीति में भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बाहर करने के लिए दोनों अलग-अलग विचारधाराएं एकजुट हुई हैं। भाजपा अध्यक्ष रिगजिन हायरपा ने कहा कि जिला परिषद चुनाव में जीत के साथ भाजपा ने विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीत लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे ने कहा कि कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद सम्मानजनक मतों से जीता है। भाजपा और विकास मंच के गठबंधन के बावजूद कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है।....नौ चुनावों में पांच बार कांग्रेस, चार बार भाजपा का कब्जालाहौल-स्पीति जिला परिषद के गठन के बाद अब तक हुए अध्यक्ष पद के कुल नौ चुनावों में कांग्रेस समर्थित सदस्य पांच बार और भाजपा समर्थित सदस्य चार बार अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। वर्षवार अध्यक्षों में लाल चंद, रपतन दोरजे और गटुक अंगमो कांग्रेस समर्थित रहे। इसके बाद पुष्पा देवी, तंजीन छोनजोम और रमेश कुमार रुआलबा भाजपा समर्थित अध्यक्ष बने। अनुराधा राणा और वीना देवी ने कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला। अब भाजपा समर्थित ठिनले दिचेन अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं।000