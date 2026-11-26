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संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। अटल सदन में बुधवार को सूत्रधार कला संगम कुल्लू की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या ‘पहाड़ी सांझ’ में हिमाचली लोक संस्कृति के रंग बिखरे। लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर श्याम महंत की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद चमन, दिनेश, भास्कर, विजय, सनी, दीप, विशाल, अनुष्का, अर्पिता और करिश्मा ने सामूहिक हिमाचली गीत प्रस्तुत किया। संजय पुजारी, जीवन बुडाल, लाल सिंह, ट्विंकल और रोजी ने पारंपरिक लोकगीतों से समां बांधा। धर्मेंद्र शर्मा की गायकी और रेखा ठाकुर, मोहिनी, सुष्मिता, शबू, कनिका व मीनाक्षी के समूह नृत्य को खूब सराहना मिली।प्रो. दीपक गौतम ने पहाड़ी गीत सुनाए, जबकि लोक, शास्त्रीय एवं गजल गायक पीयूष राज की प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहीं। उनकी गायकी पर दर्शक झूम उठे। इस दौरान सूत्रधार कला संगम के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे