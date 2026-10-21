फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   As the chariot procession set out, the wheels of vehicles came to a halt.

Kullu News: रथयात्रा निकली तो थम गए वाहनों के पहिये

Wed, 21 Oct 2026 11:42 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
As the chariot procession set out, the wheels of vehicles came to a halt.
कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू की सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए। खासकर रथयात्रा के दौरान करीब पौने घंटे तक ढालपुर से लेकर मौहल, शमशी से लेकर भुंतर तक वाहनों के पहिए थम गए। रथयात्रा शाम करीब 5:14 बजे शुरू हुई जबकि इससे पहले 5 बजे ढालपुर से होकर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी।
विज्ञापन

रथयात्रा संपन्न होने के बाद सड़क पर वाहन चलने शुरू हुए लेकिन रफ्तार काफी धीमी रही। करीब पौने घंटे तक लोगों को वाहनों के भीतर परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर जिला मुख्यालय कुल्लू में भुंतर की तरफ और अखाड़ा बाजार-रामशिला दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।
विज्ञापन

ऐसे में लोगों को कुल्लू से भुंतर तक आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को कुल्लू और भुंतर के बीच दस किलोमीटर में सामान्य दिनों में आधे घंटे के भीतर होने वाले सफर को डेढ़ घंटे से भी अधिक का समय लगा गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed