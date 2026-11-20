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मंडी के आढ़ती गुलशन, रामपाल, वीर सिंह और ईशांत चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को अव्वल गुणवत्ता के जापानी फल को अधिकतम 180 रुपये प्रति किलो तक दाम मिले। त्योहारी सीजन के दौरान इसकी मांग अधिक रहने से बाहरी राज्यों की मंडियों में अच्छे भाव मिल रहे थे। अब मांग कम होने से कीमतों में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मंडी में गुणवत्ता के आधार पर जापानी फल 40 से 180 रुपये प्रति किलो तक बिका।बागवान बहादुर सिंह, खुब राम, राजू, प्रकाश चौधरी, शंकर सिंह और हरि सिंह ने बताया कि पिछले दिनों जापानी फल के अच्छे दाम मिलने से बेहतर आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन अब कीमतें गिरने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बगीचों में जापानी फल को पक्षियों से बचाने के लिए नेट लगाने पर भी काफी खर्च करना पड़ता है। उत्पादन की सुरक्षा पर खर्च बढ़ने के बावजूद कम दाम मिलने से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। उधर, भुंतर मंडी में जापानी फल की आवक भी अब कम होने लगी है।