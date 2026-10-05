Kullu News: अनुराग ने राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा में जीता रजत पदक

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अनुराग की इस उपलब्धि से ओल्ड मनाली सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि अनुराग ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर गांव और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों ने अनुराग को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। अनुराग के पिता कृष्ण ठाकुर ने कहा कि उन्हें बेटे की उपलब्धि पर गर्व है। संवाद

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मनाली। ओल्ड मनाली के होनहार साइकिलिस्ट अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा में आयोजित 23वीं एमटीबी नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 में रजत पदक हासिल किया है। डाउनहिल वर्ग में अनुराग ने अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन का परिचय देते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।