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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   A store caught fire in Mauhal; quilts, floor mats, and mattresses were all reduced to ashes.

Kullu News: मौहल में स्टोर जला, रजाई, तलाई और गद्दे सब राख

Sun, 04 Oct 2026 11:02 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:02 PM IST
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A store caught fire in Mauhal; quilts, floor mats, and mattresses were all reduced to ashes.
मौहल में नेचर पार्क के समीप लगी आग।-संवाद
कुल्लू। जिला मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर मौहल में एक स्टोर जलकर राख हो गया है। अग्निकांड में स्टोर मालिक को करीब बीस लाख का नुकसान हुआ है।
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जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर बाद करीब 2 बजे स्टोर से धुंआ निकला। इसे देखकर आसपास के लोग एकत्रित हुए तो देखा कि स्टोर के भीतर आग लगी है। लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन तब तक स्टोर में रखा सारा सामान आग की चपेट में आ चुका था। दमकल विभाग के प्रभारी प्रेम भारद्वाज ने बताया कि अग्निकांड में स्टोर में रखी रजाई, तलाई, कंबल, गद्दे, मैट्रस, बैडशीट सहित पेपर रोल जलकर राख हुए हैं।

उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में ध्रुव ठाकुर निवासी मौहल तहसील एवं जिला कुल्लू को करीब 20 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। विभाग की टीम ने आग पर काबू पाकर करीब 1 करोड़ की संपत्ति को बचाया है। इसके आसपास मकान हैं जिन्हें आग लगने से बचा लिया गया है। उधर, पुलिस ने भी अग्निकांड की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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