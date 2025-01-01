Kullu News: खेतों में सजा क्रिकेट का मैदान, बल्ले और गेंद से नशे के खिलाफ संदेश

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जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खेतों को क्रिकेट मैदान में बदलकर युवाओं के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने के आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे।डीएसपी केडी शर्मा ने भी नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़कर फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इस दौरान ग्राम पंचायत केलांग के प्रधान प्रेम सिंह थ्रबस, ग्राम पंचायत यूरनाथ के प्रधान छिमेद दोरजे और अनिल हिशे फनकार एवं एंकर विशेष रूप से मौजूद रहे। आयोजन समिति के प्रमोद कुमार टशी और कुंगा बोध ने अतिथियों का आभार जताया।...पहले मुकाबले में जल शक्ति विभाग केलांग जीताप्रतियोगिता का पहला मुकाबला जल शक्ति विभाग केलांग और स्नो पीक पुलिस टीम के बीच खेला गया। जल शक्ति विभाग केलांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात ओवर में 53 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्नो पीक पुलिस की टीम निर्धारित सात ओवर में 36 रन ही बना सकी। इस तरह जल शक्ति विभाग केलांग ने मुकाबला जीत लिया।दूसरा मुकाबला एचआरटीसी केलांग और वाईएफसी पयूकर के बीच खेला गया। एचआरटीसी केलांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन का लक्ष्य दिया। समाचार लिखे जाने तक लक्ष्य का पीछा कर रही वाईएफसी पयूकर की टीम तीन ओवर में 16 रन बनाकर तीन विकेट गंवा चुकी थी।