Kullu News: जाम में नौ घंटे फंसी रही कुल्लू से आनी के लिए रवाना हुई बस

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शुक्रवार को कुल्लू से आनी जा रही निगम की एक बस करीब नौ घंटे जाम में फंसी रही। शाम पांच बजे पहुंचने वाली बस रात 2:30 बजे घियागी और सुबह 4:30 बजे आनी पहुंची। बस के आनी पहुंचने का निर्धारित समय शाम सात से साढ़े सात बजे के बीच है। इसी तरह रामपुर, दलाश और निरमंड रूट की बसें भी देरी के कारण रात करीब डेढ़ से दो बजे कुल्लू पहुंचीं। इन बसों को भी पांच से आठ घंटे तक की देरी हुई।शनिवार को हाईवे-305 पर यही स्थिति बनी रही। मार्ग से कुल्लू आने वाली निगम की बसें चार से पांच घंटे की देरी से गंतव्य तक पहुंचीं। बसों के घंटों जाम में फंसे रहने से यात्रियों को परेशानी के साथ-साथ आगे की बसों और जरूरी कामों के लिए पहुंचने में भी दिक्कत हुई। त्योहारी सीजन और वीकेंड के चलते कुल्लू-मनाली तथा बंजार क्षेत्र में पर्यटकों और वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई। इससे हाईवे-305 पर कई जगह यातायात बाधित रहा। स्थानीय यात्रियों के साथ निगम की बस सेवाओं का समय भी पूरी तरह गड़बड़ा गया।प्रताप सिंह, मनोहर लाल और बीएस राणा ने बताया कि कुल्लू से आनी, रामपुर, दलाश और निरमंड जाने वाली बसें दोनों ओर जाम में फंस रही हैं। लंबे समय तक बसों के जाम में फंसे रहने से रोजमर्रा के सफर के साथ जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। आनी के बस अड्डा प्रभारी संदीप सोनू ने बताया कि कुल्लू से दोपहर 1:40 बजे चलने वाली आनी बस अगले दिन सुबह 4:30 बजे आनी बस अड्डा पहुंची। संवाद