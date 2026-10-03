Kullu News: जाम में नौ घंटे फंसी रही कुल्लू से आनी के लिए रवाना हुई बस
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:51 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:51 PM IST
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कुल्लू। जिले के पर्यटन स्थलों पर वीकेंड के चलते सैलानियों की भीड़ उमड़ने से सड़कों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सबसे अधिक असर औट-बंजार-सैंज हाईवे-305 पर देखने को मिला। शुक्रवार और शनिवार को लारजी से सोझा तक जगह-जगह जाम लगा रहा। जाम में एचआरटीसी की बसें घंटों फंसी रहीं, जिससे यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई।
शुक्रवार को कुल्लू से आनी जा रही निगम की एक बस करीब नौ घंटे जाम में फंसी रही। शाम पांच बजे पहुंचने वाली बस रात 2:30 बजे घियागी और सुबह 4:30 बजे आनी पहुंची। बस के आनी पहुंचने का निर्धारित समय शाम सात से साढ़े सात बजे के बीच है। इसी तरह रामपुर, दलाश और निरमंड रूट की बसें भी देरी के कारण रात करीब डेढ़ से दो बजे कुल्लू पहुंचीं। इन बसों को भी पांच से आठ घंटे तक की देरी हुई।
शनिवार को हाईवे-305 पर यही स्थिति बनी रही। मार्ग से कुल्लू आने वाली निगम की बसें चार से पांच घंटे की देरी से गंतव्य तक पहुंचीं। बसों के घंटों जाम में फंसे रहने से यात्रियों को परेशानी के साथ-साथ आगे की बसों और जरूरी कामों के लिए पहुंचने में भी दिक्कत हुई। त्योहारी सीजन और वीकेंड के चलते कुल्लू-मनाली तथा बंजार क्षेत्र में पर्यटकों और वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई। इससे हाईवे-305 पर कई जगह यातायात बाधित रहा। स्थानीय यात्रियों के साथ निगम की बस सेवाओं का समय भी पूरी तरह गड़बड़ा गया।
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प्रताप सिंह, मनोहर लाल और बीएस राणा ने बताया कि कुल्लू से आनी, रामपुर, दलाश और निरमंड जाने वाली बसें दोनों ओर जाम में फंस रही हैं। लंबे समय तक बसों के जाम में फंसे रहने से रोजमर्रा के सफर के साथ जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। आनी के बस अड्डा प्रभारी संदीप सोनू ने बताया कि कुल्लू से दोपहर 1:40 बजे चलने वाली आनी बस अगले दिन सुबह 4:30 बजे आनी बस अड्डा पहुंची। संवाद
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शुक्रवार को कुल्लू से आनी जा रही निगम की एक बस करीब नौ घंटे जाम में फंसी रही। शाम पांच बजे पहुंचने वाली बस रात 2:30 बजे घियागी और सुबह 4:30 बजे आनी पहुंची। बस के आनी पहुंचने का निर्धारित समय शाम सात से साढ़े सात बजे के बीच है। इसी तरह रामपुर, दलाश और निरमंड रूट की बसें भी देरी के कारण रात करीब डेढ़ से दो बजे कुल्लू पहुंचीं। इन बसों को भी पांच से आठ घंटे तक की देरी हुई।
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शनिवार को हाईवे-305 पर यही स्थिति बनी रही। मार्ग से कुल्लू आने वाली निगम की बसें चार से पांच घंटे की देरी से गंतव्य तक पहुंचीं। बसों के घंटों जाम में फंसे रहने से यात्रियों को परेशानी के साथ-साथ आगे की बसों और जरूरी कामों के लिए पहुंचने में भी दिक्कत हुई। त्योहारी सीजन और वीकेंड के चलते कुल्लू-मनाली तथा बंजार क्षेत्र में पर्यटकों और वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई। इससे हाईवे-305 पर कई जगह यातायात बाधित रहा। स्थानीय यात्रियों के साथ निगम की बस सेवाओं का समय भी पूरी तरह गड़बड़ा गया।
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प्रताप सिंह, मनोहर लाल और बीएस राणा ने बताया कि कुल्लू से आनी, रामपुर, दलाश और निरमंड जाने वाली बसें दोनों ओर जाम में फंस रही हैं। लंबे समय तक बसों के जाम में फंसे रहने से रोजमर्रा के सफर के साथ जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। आनी के बस अड्डा प्रभारी संदीप सोनू ने बताया कि कुल्लू से दोपहर 1:40 बजे चलने वाली आनी बस अगले दिन सुबह 4:30 बजे आनी बस अड्डा पहुंची। संवाद