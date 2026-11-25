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इस संबंध में जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित ने बताया कि नए साल के जश्न को देखते हुए पर्यटन विभाग की ओर से जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी विभाग प्रयासरत है।

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कुल्लू। नए साल के स्वागत को लेकर पर्यटन नगरी कसोल में तैयारियां तेज हो गई हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहां के करीब 90 फीसदी होटल एडवांस में बुक हो चुके हैं। होटल और एडवेंचर कैंप संचालकों ने पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दिसंबर से फरवरी तक के लिए भी एडवांस बुकिंग हो रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के कसोल पहुंचने की उम्मीद है। पर्यटकों की पसंद को देखते हुए स्थानीय हाईलैंड कैंप, कबीला कैंप, मिस्टिक कसोल और वैली व्यू में डीजे, बोनफायर सहित विभिन्न गतिविधियों की व्यवस्था की गई है। दिसंबर से फरवरी तक अधिकांश होटल और एडवेंचर कैंप में पर्यटक पहले ही कमरे और ठहरने की जगह बुक करवा रहे हैं। इससे पर्यटन कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। कसोल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर सहित कारोबारी रॉकी, रोहित, विक्की, अरुण और मोहिंद्र ने बताया कि न्यू ईयर को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। इस बार पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे वे नए साल का जश्न यादगार बना सकें। एडवांस बुकिंग में तेजी से होटल और एडवेंचर कैंप कारोबारियों में भी उत्साह है।