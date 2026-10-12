Kullu News: हिमालयन मैराथन में 37 एनसीसी कैडेटों ने दिखाया दमखम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:05 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:05 PM IST
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कुल्लू। हिमाचल प्रदेश एयर स्क्वाड्रन एनसीसी कुल्लू के 37 कैडेटों ने मनाली में आयोजित हिमालयन मैराथन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मनाली होटलियर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस मैराथन में पांच, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई।
मैराथन में 14 कैडेट्स ने 42 किलोमीटर, 12 ने 21 किलोमीटर, नौ ने 10 किलोमीटर और दो कैडेटों ने पांच किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। कैडेटों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी शारीरिक क्षमता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।
स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर कुणाल शर्मा और सार्जेंट मनदीप ने कहा कि कैडेटों के लिए 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी करना विशेष उपलब्धि रही। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में कैडेट्स की भागीदारी से एनसीसी के अनुशासन, टीम भावना और फिटनेस का संदेश मजबूत होता है। संवाद
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मैराथन में 14 कैडेट्स ने 42 किलोमीटर, 12 ने 21 किलोमीटर, नौ ने 10 किलोमीटर और दो कैडेटों ने पांच किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। कैडेटों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी शारीरिक क्षमता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।
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स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर कुणाल शर्मा और सार्जेंट मनदीप ने कहा कि कैडेटों के लिए 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी करना विशेष उपलब्धि रही। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में कैडेट्स की भागीदारी से एनसीसी के अनुशासन, टीम भावना और फिटनेस का संदेश मजबूत होता है। संवाद
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