Kullu News: योगाभ्यास के साथ 100 बच्चों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प

विज्ञापन



कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी संस्था की बीके प्रिया, बीके किरण और बीके विद्याधर कुल्लवी ने निजी अकादमी के 100 से अधिक बच्चों को योगाभ्यास करवाया। उन्होंने नियमित योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताते हुए युवाओं को अनुशासित जीवनशैली और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान बीके किरण ने प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अकादमी के कोच पवन सिंह के अलावा मेरा युवा भारत कुल्लू की एनवाईवी लक्ष्मी कश्यप, तनुजा, चांदनी और किरण भी मौजूद रहीं। संवाद

विज्ञापन

कुल्लू। मेरा युवा भारत की ओर से ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान के तहत ढालपुर स्थित खेल विभाग के स्टेडियम में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला युवा अधिकारी प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को योग के प्रति जागरूक करना और उन्हें नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।