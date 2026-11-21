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शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अन्य वीआईपी लोगों की आवाजाही के चलते धर्मशाला से तपोवन तक के मार्ग पर यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। वीआईपी काफिलों के गुजरने के दौरान कई बार वाहनों को रोकना पड़ता था। इससे सुबह और शाम के समय कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती थी। कई स्थानों पर वाहनों की कतारें लगने से चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा था।अब विधानसभा का सत्र समाप्त होने और वीआईपी मूवमेंट खत्म होने के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है। सड़कों पर तैनात अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत भी कम होगी और विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सुरक्षा इंतजाम हटाए जा सकेंगे। इससे वाहन चालकों को बिना अनावश्यक रोक-टोक के आवाजाही करने में सुविधा मिलेगी। अब सत्र समाप्त होने के बाद शहर की सड़कें फिर से सामान्य स्थिति में लौटेंगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। ब्यूरो