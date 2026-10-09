Kangra News: दो कारों में जोरदार टक्कर, एक ने खाए छह पलटे, दो घायल

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हादसे में दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा और कार सवार सरोज कुमारी निवासी बंगाणा, ऊना और विजय कुमार निवासी खोला, कांगड़ा घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों कारें नादौन की तरफ से एक ही दिशा में जा रही थीं। इसी दौरान ओवरटेक करते समय दोनों वाहनों में अचानक जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार करीब छह पलटे खाते हुए सड़क से लगभग 10 से 15 मीटर दूर जा गिरी।हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली।पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे करवाकर यातायात बहाल करवाया। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।