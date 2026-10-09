Kangra News: ढलियारा के तीखे मोड़ पर सड़क हादसे में दो पर्यटक घायल

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दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया और उसकी और वाहन की पहचान नहीं हो सकी है।पुलिस के अनुसार दोनों छात्र आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और जालंधर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों बाइक पर हिमाचल घूमने आए थे। धर्मशाला सहित अन्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करने के बाद वे वापस जा रहे थे। इसी दौरान ढलियारा के तीखे मोड़ पर उनकी बाइक को एक वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अज्ञात वाहन और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। एएसपी देहरा नवदीप सिंह ने बताया कि हादसे में दो छात्र घायल हुए हैं। वाहन और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।