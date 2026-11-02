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Kangra News: सुदर्शनाचार्य ने सुनाईं श्रीकृष्ण की लीलाएं

Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
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Sudarshanacharya recounted the pastimes of Sri Krishna.
थुरल (कांगड़ा)। स्थानीय बाजार में स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन सोमवार को स्वामी सुदर्शनाचार्य मधुसूदन ने बताया कि भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान नारायण धरती पर आते हैं। स्वामी सुदर्शनाचार्य ने कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए बताया देवताओं ने माता देवकी के गर्भ में प्रभु को सत्य संकल्प कह कर प्रणाम किया। नारायण को राक्षसों का नाश करने के लिए देवकी वासुदेव के घर जन्म लेना पड़ा। संवाद
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