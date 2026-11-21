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कार्यक्रम का आयोजन निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं एसडीएम देहरा कुलवंत सिंह पोटन के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया। निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. परवीन कुमार ने बताया कि यदि किसी मतदाता को चुनाव मैदान में उतरा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह ईवीएम में नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प चुनकर अपनी असहमति दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि नोटा मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों के प्रति असंतोष जाहिर करने का लोकतांत्रिक अधिकार देता है।विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदान के अधिकारों के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थागत नोडल अधिकारी सुरेश कुमार सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। संवाद