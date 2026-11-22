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हिमाचल गोरखा विकास परिषद ने प्रदेश के वीर शहीदों के सम्मान में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष कई मांगें रखी हैं। शनिवार को परिषद के पदाधिकारियों और गोरखा समुदाय के सदस्यों ने तपोवन विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल और कैप्टन दल बहादुर थापा की प्रतिमाएं स्थापित करने का आग्रह किया।परिषद अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन ओम बहादुर गुरुंग के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर में दोनों शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करने की मांग की गई। लुगडू चौक (दाड़ी) से खनियारा तक के मार्ग का नाम शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा मार्ग और सेक्रेट हार्ट स्कूल से खनियारा तक के मार्ग का नाम स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर मार्ग रखने का आग्रह किया गया।परिषद ने ज्ञापन में कहा कि गोरखा समुदाय वर्ष 1815 से हिमाचल प्रदेश में रहकर प्रदेश की सुरक्षा, संस्कृति और सामाजिक विकास में योगदान दे रहा है। इस अवसर पर कर्नल महेश गुरुंग, भूपेंद्र गुरुंग, हेमंत आले, देव थापा, सुनील राणा, ममता राणा, अच्छर सिंह थापा, विशन सिंह थापा, सालम जंग प्रधान, लाल बहादुर गुरुंग, नीरज प्रधान और गोपाल प्रधान सहित समुदाय के अन्य सदस्य मौजूद रहे।