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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है। इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में इन प्रयासों को और गति प्रदान की जाएगी। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 35 फीसदी कर्मचारी ही उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल और तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता को बढ़ाकर लगभग 70 फीसदी तक किया है।प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। शीघ्र ही अतिरिक्त सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि डॉक्टरों के 400 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों की भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए हैं। यहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इन संस्थानों को आने वाले समय में और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि लोगों को घरद्वार के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस अवसर पर उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर में नागरिक अस्पताल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शाहपुर में पुलिस थाना और आईटीआई का निर्माण भी किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, विधायक सुरेश कुमार, एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा, हिमाचल प्रदेश राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. गोपाल बेरी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।