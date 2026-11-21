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अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दो बार जांच की जा रही है, जिससे कोई चूक न हो। डीआईजी धर्मशाला सौम्या सांवशिबन ने बताया कि ग्राउंड टेस्ट के पहले दिन दो हजार अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। शनिवार को भी दो हजार अभ्यर्थियों को ग्राउंड टेस्ट के लिए बुलाया है। ग्राउंड टेस्ट के लिए पहुंच रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के बाद ही मैदान में प्रवेश दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अभ्यर्थी रिजेक्ट होने के बाद दोबारा मैदान में न पहुंचे। संवाद

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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के तहत जिला कांगड़ा के अभ्यर्थियों के लिए शुक्रवार से शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षण (पीईटी और पीएसटी) पुलिस मैदान में शुरू हुई। पहले दिन कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों के दो हजार अभ्यर्थियों को ग्राउंड टेस्ट के लिए बुलाया गया था। जिला ऊना में भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक अभ्यर्थी के रिजेक्ट होने के बाद दोबारा मैदान में टेस्ट के लिए पहुंचने के मामले के बाद कांगड़ा में एहतियात बरती जा रही है।