Kangra News: पालमपुर अस्पताल को मिला हड्डी रोग विशेषज्ञ

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अस्पताल में कई महीनों से विशेषज्ञ का पद खाली था। इस कारण मरीजों को इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था। इससे गरीब और बुजुर्ग मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी।करीब 800 से 900 ओपीडी वाले अस्पताल में रोजाना हड्डी रोगों से संबंधित मरीज पहुंचते हैं। विशेषज्ञ की नियुक्ति के आदेश होने के बावजूद चिकित्सक के ज्वाइन न करने का मुद्दा संवाद न्यूज एजेंसी ने अमर उजाला के माध्यम से उठाया था।नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. तिलक भागड़ा ने बताया कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. रजत थापर ने ज्वाइन कर लिया है। अब मरीजों को अस्पताल में ही हड्डी रोगों के उपचार की सुविधा मिलेगी।