विज्ञापन

--

--

स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार के चौक में हाईमास्ट लाइट लगाने का उद्देश्य रात में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध करवाना और बाजार की सुंदरता बढ़ाना था। लोगों ने मांग की है कि बंद पड़ी तीनों लाइटों को जल्द दोबारा चालू करवाया जाए।उधर, इस संबंध में खंड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता अजीत पाल सिंह ने कहा कि लाइटों को शीघ्र ही चेक करवाकर चालू करवा दिया जाएगा।वर्ष 2025 के ब्लैकआउट के बाद नहीं जुड़ीं लाइटेंवर्ष 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर ब्लैकआउट किया गया था। उस समय अपर लंबागांव बाजार के चौक में लगी हाईमास्ट लाइट की तीन लाइटों को भी बंद किया गया था। तनाव की स्थिति सामान्य होने के बावजूद इन लाइटों को दोबारा नहीं जोड़ा गया।