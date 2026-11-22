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मंदिर पहुंचने पर पुजारी वर्ग ने उन्हें माता के दर्शन करवाए और पवित्र चुनरी भेंटकर सम्मानित किया। विधायक ने प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रार्थना की कि मां ज्वाला की कृपा सभी पर बनी रहे और प्रदेश निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। संवाद

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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप ने रविवार को शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां ज्वाला का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।