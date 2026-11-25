हरिपुर (कांगड़ा)। हरिपुर की मीनाक्षी चौधरी का चयन असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद पर हुआ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी नियुक्ति डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के माध्यम से हुई है। मीनाक्षी ने सफलता का श्रेय परिवार और विशेष रूप से पति रक्षित चौधरी को दिया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण था लेकिन परिजनों के प्रोत्साहन से यह संभव हुआ। पंचायत प्रधान कमलजीत कम्मी ने उन्हें बधाई दी है। संवाद

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