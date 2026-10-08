Kangra News: वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मन्नत पावा ने जीता सिल्वर मेडल

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रैहन (कांगड़ा)। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जवाली की छात्रा मन्नत पावा ने बुधवार को गवर्नमेंट कॉलेज नादौन में हिमाचल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर महाविद्यालय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से कॉलेज परिसर में खुशी का माहौल है। कॉलेज प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने मन्नत पावा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कॉलेज प्रबंधन ने कहा मन्नत की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। प्रतियोगिता में कॉलेज की ओर से दल प्रभारी डॉ. मधु बाला और शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रमुख डॉ. सनोज कुमार ने मार्गदर्शन किया। संवाद