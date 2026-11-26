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दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में पलक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही उन्हें प्रतियोगिता में स्ट्रांग वुमेन के खिताब से भी सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महिला वर्ग में पलक ने बेहतरीन प्रदर्शन कर तीनों गोल्ड मेडल हासिल किए और अपनी ताकत व खेल कौशल का परिचय दिया।पलक की सफलता पर उनके कोच और परिजनों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पलक की कड़ी मेहनत, निरंतर अभ्यास और समर्पण का परिणाम है। पलक का अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना है। इसके लिए वह अभी से तैयारी में जुटी हैं। उनकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए भी प्रेरणादायक है।