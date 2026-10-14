Kangra News: ज्वालामुखी कॉलेज को कंप्यूटर लैब और सेमिनार हॉल की मिली सुविधा

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इस पहल से कॉलेज में तकनीकी शिक्षा के ढांचे को मजबूती मिलेगी। आधुनिक उपकरणों से लैस इन कंप्यूटर लैब के शुरू होने से बीसीए, कॉमर्स और मैनेजमेंट संकाय के विद्यार्थियों को डिजिटल व व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने में आसानी होगी। वहीं, नवनिर्मित सेमिनार हॉल का उपयोग राष्ट्रीय-राज्य स्तरीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विशेष व्याख्यानों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन के लिए किया जाएगा।समारोह में एसडीएम डॉ. संजीव शर्मा और पीटीए प्रधान विनय शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉ. चंदन भारद्वाज ने कॉलेज के शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के विस्तार में सहयोग के लिए विधायक का आभार जताया। उद्घाटन के बाद विधायक ने महाविद्यालय परिवार के साथ संवाद कर शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।