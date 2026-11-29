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धर्मशाला। कांगड़ा जिले में चिट्टे के अवैध धंधे के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। नशा कारोबारियों की अवैध संपत्तियों को सीज किया जाएगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। शनिवार को एनआईसी सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला और उपमंडल स्तर के अधिकारी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक धर्मशाला कुलभूषण वर्मा भी मौजूद रहे। देहरा के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने भी हिस्सा लिया। एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया। डिजिटल स्क्रीन और बसों पर एंटी चिट्टा संदेश प्रसारित किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों के नशा निवारण क्लब सक्रिय किए जाएंगे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग नशामुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। मानक पूरे नहीं करने वाले केंद्र बंद किए जाएंगे। संचालकों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। अधिक मरीज मिलने पर उन्हें दूसरे केंद्रों में भेजा जाएगा।