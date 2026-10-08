Kangra News: सिटी में आज

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स्वास्थ्य खंड शाहपुर के कियारी में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर शुरू होगा। इसमें हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से लोगों की जांच की जाएगी।



गठन

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अभिभावक-शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन दोपहर 1 बजे किया जाएगा।



समापन

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाल थुरल में पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन होगा।



बैठक

शाहपुर के एटीसी कार्यालय में दोपहर बाद 3 बजे उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया दशहरा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।



बैठक

विधायक आशीष बुटेल पूर्वाह्न 11 बजे अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

शिविर