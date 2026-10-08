Kangra News: स्वर्णकारों ने 0.001 ग्राम मशीन की अनिवार्यता खत्म करने की उठाई मांग

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स्वर्णकार संघ ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने या व्यावहारिक विकल्प तलाशने की मांग की है। संघ के जिला अध्यक्ष अजय वर्मा और महासचिव तिलक राज सोनी ने कहा कि संघ वजन में सटीकता, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के सरकार के उद्देश्य का पूरा समर्थन करता है।हालांकि 0.001 ग्राम तक की शुद्धता वाली मशीन की कीमत करीब 70 हजार से एक लाख रुपये तक है। कई दुकानों में एक से अधिक मशीनों की जरूरत होने से छोटे और मध्यम कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।उन्होंने कहा कि हिमाचल छोटा राज्य है और यहां आभूषण कारोबार भी सीमित स्तर पर संचालित होता है। ऐसे में महंगी मशीन अनिवार्य करने से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सोने के लगातार बढ़ते दामों के बीच अतिरिक्त खर्च का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों पर भी पड़ सकता है।संघ ने मुख्यमंत्री से स्वर्णकारों की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय पर पुनर्विचार कर राहत देने का आग्रह किया है।