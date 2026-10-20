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हिमाचल: धर्मशाला में नवंबर में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया प्रस्ताव

Tue, 20 Oct 2026 01:41 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शाहपुर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहपुर (कांगड़ा)। Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 20 Oct 2026 01:41 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने धर्मशाला में नवंबर में शीतकालीन सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। शाहपुर दशहरा उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत होने की जानकारी दी और उत्सव के आयोजन के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की।
 

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवंबर में धर्मशाला में आयोजित करने का प्रस्ताव है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को जिला स्तरीय शाहपुर दशहरा उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्यातिथि यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और पर्यटकों तथा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवंबर में सत्र आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान से शीतकालीन सत्र के संभावित समय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, सत्र की तारीखों और अंतिम कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया है।

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शाहपुर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत
शाहपुर पहुंचने पर विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर एसडीएम डॉ. गणेश ठाकुर सहित विभिन्न अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केवल सिंह पठानिया की दूरदर्शी सोच से शाहपुर दशहरा उत्सव निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यह उत्सव अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।
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दशहरा उत्सव के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा
कुलदीप सिंह पठानिया ने शाहपुर की जनता से मिले स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधायक केवल सिंह पठानिया विधानसभा में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विधायकों में शामिल हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने शाहपुर दशहरा उत्सव के आयोजन के लिए एक लाख रुपये देने की घोषणा की। इस घोषणा को उत्सव के आयोजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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केवल सिंह पठानिया ने जताया आभार
विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें सदैव कुलदीप सिंह पठानिया का मार्गदर्शन और स्नेह मिलता रहा है। उन्होंने भविष्य में भी उनके सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा जताई।

कार्यक्रम में ये गणमान्य रहे उपस्थित
इस अवसर पर एसडीएम शाहपुर डॉ. गणेश ठाकुर, एटीसी शाहपुर की प्रभारी एवं वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुनंदा पठानिया, नगर पंचायत अध्यक्ष बविता, उपाध्यक्ष राजीव पटियाल, पार्षदगण, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटाकू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वरयाम सिंह और ओंकार राणा, जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र ठाकुर और संदीप, भटियात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय कंवर, कांग्रेस जिला महासचिव अजय बबली, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत राणा, प्रदीप बलौरिया, नीना ठाकुर, सरिता सैनी और मनीष पटियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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